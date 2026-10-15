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Başakşehir’de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi

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Başakşehir’de site otoparkında araç yangını: Site sakinleri tahliye edildi
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İstanbul Başakşehir’de bir sitenin otoparkında park halindeki araçta çıkan yangın nedeniyle, muhtemel bir patlama riskine karşı site sakinleri tahliye edildi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halindeki araçta çıkan yangın nedeniyle, muhtemel bir patlama riskine karşı site sakinleri tahliye edildi.

Yangın, Başakşehir Mahallesi Vadişehir 1. Etap Sitesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin otoparkında park halindeki 34 SV 5933 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, muhtemel bir patlama ve yangının büyümesine karşı site sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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