Başakşehir okul saldırısında ölen öğrenci kim, kimliği açıklandı mı? Başakşehir okul saldırısında ölü var mı, kaç kişi öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise Küçükçekmece'deki bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi F.M. olduğu belirlendi. Peki, Başakşehir okul saldırısında ölen öğrenci kim, kimliği açıklandı mı? Başakşehir okul saldırısında kaç kişi öldü? Detaylar...

BAŞAKŞEHİR OKUL SALDIRISINDA ÖLEN ÖĞRENCİ KİM?

Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Saldırının ardından yaralı öğrenciler hastanelere sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından tedavileri sürdürüldü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saldırının ardından yaptığı değerlendirmede 8 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun kritik, iki öğrencinin ise orta-ağır seviyede olduğu bildirildi.

Hastanede tedavisi devam eden kritik durumdaki öğrenciden ise acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ağır yaralı öğrencilerden birinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden öğrencinin kimliğine ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir isim paylaşılmadı. Bu nedenle öğrencinin adıyla ilgili doğrulanmamış bir bilgiye yer verilmemektedir.

BAŞAKŞEHİR OKUL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Başakşehir'deki okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda toplam 8 öğrenci yaralanmıştı.

SALDIRGAN LİSE ÖĞRENCİSİ

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Küçükçekmece'deki bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi F.M. olduğu belirlendi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerin ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARIN DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saldırının ardından yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, bıçaklı saldırıdan etkilenen 8 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Yaralılardan birinin durumunun kritik, iki öğrencinin durumunun ise orta-ağır seviyede olduğu belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN ACI HABERİ DUYURDU

Hastanede tedavi gören ağır yaralı öğrencilerden birinin durumuyla ilgili acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kritik durumdaki öğrencinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece Başakşehir'deki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 1'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.