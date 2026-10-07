İstanbul'da narkotik operasyonlarında 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul'da narkotik ekiplerinin Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlediği operasyonlarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde ile 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik 6-7 Ekim tarihlerinde Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de operasyon düzenledi. Büyükçekmece'de bir araca yönelik operasyonda 84 kilo 700 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Eyüpsultan'da bir araç ve ikamete yönelik operasyonda ise 9 kilo 600 gram skunk, hassas terazi ve vakum cihazı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 40 bin lira, 170 dolar ve 5 bin 300 euro bulundu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de ise iki araca yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 650 gram takoz esrar, 2 kilo 100 gram kokain, 70 gram 2C-B (Tucibi), 110 bin 550 sentetik ecza hapı, 50 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda toplam 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde ile 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı