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Başakşehir'de drift yapan sürücü sosyal medyadan tespit edilip 140 bin TL ceza aldı

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Başakşehir'de 11 Ekim'de saat 17.00 sıralarında kavşakta drift yapan sürücü, sosyal medya görüntüleri üzerinden polis ekiplerince tespit edildi. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Başakşehir'de otomobiliyle kavşakta drift yapan sürücü, görüntüler sayesinde polis ekiplerince tespit edildi. Trafik ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Olay, 11 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Sokullu Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GEU 155 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün yaptığı tehlikeli manevralara ilişkin görüntüler emniyet birimlerine ihbarda bulunuldu.

Sosyal medyadaki görüntülerden kimliği tespit edildi

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları denetimler sırasında drift görüntülerini tespit etti. Görüntüler üzerinden çalışma başlatan ekipler, 34 GEU 155 plakalı otomobili kullanan kişinin Görkem Can olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücünün, yapılan görüşmede olayın 11 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Sokullu Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi kesişiminde gerçekleştiğini doğruladığı öğrenildi.

140 bin TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Yapılan incelemelerin ardından sürücü Görkem Can'a, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında drift yapmak suçundan 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, drift yaptığı otomobil de trafikten men edildi.

Tehlikeli manevralar kamerada

Öte yandan, sürücünün kavşakta drift yaptığı anların yer aldığı görüntüler, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ortaya çıkarıldı. Görüntüler üzerine başlatılan çalışma, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında cezai işlem uygulanmasıyla sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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