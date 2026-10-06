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Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıya tepki gösterdi

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Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıya tepki gösterdi
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, "Hüznümüz derin, sorumluluğumuz ağır" başlığıyla paylaşımında "Sözün bittiği yerdeyiz" derken yaralanan öğrencilere acil şifa diledi.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözün bittiği yerdeyiz. İstanbul Başakşehir'de bir okulumuzda öğrencilerimize yönelik yaşanan saldırı haberiyle yüreklerimiz bir kez daha kavruldu" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Hüznümüz derin, sorumluluğumuz ağır" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa ve şimdi İstanbul... Sözün bittiği yerdeyiz. İstanbul Başakşehir'de bir okulumuzda öğrencilerimize yönelik yaşanan saldırı haberiyle yüreklerimiz bir kez daha kavruldu. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, tüm ailelerimiz ve eğitim camiamızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA
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