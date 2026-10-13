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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Lublin'i konuk edecek

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın AZS UMCS Lublin'i konuk edecek. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki maç saat 19.00'da başlayacak; Emlak Konut D Grubu'nda ZVVZ USK Prag ve Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i konuk edecek.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Emlak Konut, D Grubu'nda AZS UMCS Lublin'in yanı sıra Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ve Fransız takımı Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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