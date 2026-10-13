Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Lublin'i konuk edecek

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Lublin'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın AZS UMCS Lublin'i konuk edecek. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki maç saat 19.00'da başlayacak; Emlak Konut D Grubu'nda ZVVZ USK Prag ve Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i konuk edecek.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Emlak Konut, D Grubu'nda AZS UMCS Lublin'in yanı sıra Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ve Fransız takımı Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.
Kaynak: AA