Cevdet Yılmaz, Başakşehir'deki bıçaklı kavgada 1 ölü ve 7 yaralı için mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere ise şifa diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Başakşehir'deki bir ortaokulda, bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstanbul Başakşehir'de yaşanan kavga sonucunda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Yaşanan elim olayla ilgili adli sürecin ve çocuklarımızın tedavilerinin yakından takipçisi olacağız."

Kaynak: AA