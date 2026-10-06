Cevdet Yılmaz, Başakşehir'deki bıçaklı kavgada 1 ölü ve 7 yaralı için mesaj yayımladı

Cevdet Yılmaz, Başakşehir'deki bıçaklı kavgada 1 ölü ve 7 yaralı için mesaj yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada ölen öğrenci için başsağlığı, yaralanan 7 öğrenci için şifa mesajı yayımladı. Yılmaz, adli sürecin ve çocukların tedavilerinin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere ise şifa diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Başakşehir'deki bir ortaokulda, bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:
"İstanbul Başakşehir'de yaşanan kavga sonucunda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Yaşanan elim olayla ilgili adli sürecin ve çocuklarımızın tedavilerinin yakından takipçisi olacağız."