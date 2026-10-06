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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başakşehir'de ölen öğrenci için başsağlığı diledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenci için başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, 7 yaralı öğrenciye acil şifa diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere ise şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Başakşehir'deki ortaokulda, bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bir çocuğumuzu daha şiddete kurban vermenin derin acısını yaşıyoruz. Başakşehir'deki okul saldırısında hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Okullarımız çocuklarımız için güvenli yuvalar olmalıdır. Eslem'in hayatına mal olan bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, çocuklarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmalıdır."

Kaynak: AA
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