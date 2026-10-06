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Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

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Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti Haber Videosunu İzle
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti
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İstanbul Başakşehir'de bir ortaokul gelen 15 yaşındaki F.M. adlı öğrenci, 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken olayı gerçekleştirdiği belirlenen saldırgan gözaltına alındı. Görgü tanığı bir veli, "Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Yapanlar 2 genç kız. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. " dedi.

  • İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada 8 öğrenci bıçakla yaralandı.
  • Olayla ilgili 15 yaşındaki şüpheli F.M. gözaltına alındı.
  • Yaralı öğrencilerin Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olduğu bildirildi.

İstanbul Başakşehir'de bir ortaokula giren 15 yaşındaki F.M. adlı şüphelinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay, saat 08.40 sıralarında Başakşehir Kayaşehir'deki bir ortaokulda meydana geldi. Okulda henüz belirlenemeyen nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerin Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.M. gözaltına alındı.

"POŞETİ AÇAR AÇMAZ KIZIMIN ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ"

Veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler. Ellerinde poşet varmış, bıçaklar içerisindeymiş. Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış. Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ne yapacağız abi çocuklarımızı gönderdik okula ?

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Haber Yorumlarıyasar salbas:

Okullarda düzenli, sürdürülebilir ve denetlenebilir güvenlik önlemlerinin alınması artık elzemdir. Girişlerde turnike sistemi gibi nitelikli güvenlik protokollerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların bu konuda gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatmasını temenni ediyoruz.

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