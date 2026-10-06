Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

İstanbul Başakşehir'de bir ortaokula giren 15 yaşındaki F.M. adlı şüphelinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay, saat 08.40 sıralarında Başakşehir Kayaşehir'deki bir ortaokulda meydana geldi. Okulda henüz belirlenemeyen nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerin Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.M. gözaltına alındı.

"POŞETİ AÇAR AÇMAZ KIZIMIN ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ"

Veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler. Ellerinde poşet varmış, bıçaklar içerisindeymiş. Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış. Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı