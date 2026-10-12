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Başakşehir'de otomobilden sarkan yolcu ve sürücüye 13 bin 627 lira ceza kesildi

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Başakşehir'de otomobilden sarkan yolcu ve sürücüye 13 bin 627 lira ceza kesildi
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Başakşehir'de otomobilin kapısından sarkarak ilerleyen yolcu, sanal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tespit edilerek yakalandı. Sürücü ve yolcuya toplam 13 bin 627 lira para cezası kesilirken, cezai işlem uygulanan otomobil trafikten men edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE otomobilin kapısından sarkarak ilerleyen yolcu tespit edilip yakalandı. Araç sürücüsü ve yolcuya toplam 13 bin 627 lira para cezası yazılırken, otomobil trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim Pazar günü sanal medyada paylaşılan ve bir yolcunun otomobilden sarktığını gösteren görüntülerin ardından çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerinde, tehlikeli yolculuğun yapıldığı 34 FIV 50 plakalı otomobilin sürücüsünün Mesut Y. araçtan sarkan yolcunun ise Ahmed M. olduğu belirlendi. Yakalanarak adli işlemler için polis merkezine götürülen şüphelilerle yapılan görüşmede; olayın 11 Ekim saat 21.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Kuzey Yanyol Caddesi üzerinde gerçekleştiği doğrulandı.

13 BİN 627 LİRA CEZA KESİLDİ; ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü Mesut Y. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Saygısızca ve kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak' maddesinden bin lira, 'Sigortasız araç kullanmak' maddesinden bin 246 lira, 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' maddesinden 5 bin 662 lira ve 'Yükü karayoluna düşecek şekilde yüklemek' maddesinden 3 bin lira ceza kesildi. Araçta bulunan yolcu Ahmed M.'ye ise 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddesinden 2 bin 719 lira para cezası uygulandı. İki kişiye toplam 13 bin 627 lira para cezası kesilirken, cezai işlem uygulanan otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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