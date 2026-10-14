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İstanbul'da 4 ilçede operasyonda 6 milyon 500 bin TL'lik alkol ve tütün ele geçirildi

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İstanbul'da 4 ilçede operasyonda 6 milyon 500 bin TL'lik alkol ve tütün ele geçirildi
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İstanbul'un Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde kaçak alkol ve tütün üretimine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL'yi bulan ürün ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 4 ayrı ilçede kaçak alkol ve tütün üretimine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin lirayı bulan ürün ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, tütün ürünleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde dün çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmeye gerçekleştirilen baskınlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi, 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Kaçak ve sahte ürünlere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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