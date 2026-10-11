Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile RAMS Başakşehir golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
KONYA'DA GOL YOK
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir puanını 8'e, İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ise 5'e yükseltti.
LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.