Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

KONYA'DA GOL YOK

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir puanını 8'e, İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ise 5'e yükseltti.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.