İstanbul okullar tatil mi, 7 Ekim Çarşamba okullar bugün tatil mi, okul yok mu?

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İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren "bugün okul var mı?" sorusu, haftanın ortasında yeniden gündeme geldi. Velilerin, kent genelinde ya da belirli ilçelerde eğitime ara verilip verilmediğini merak ettiği saatlerde " İstanbul'da hangi okullar tatil, Başakşehir'de okullar kapalı mı, valilikten açıklama geldi mi?" soruları öne çıktı. 7 Ekim Çarşamba günü İstanbul'daki okulların durumu ve resmi açıklamalara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün, 7 Ekim Çarşamba günü okullar açık. Başakşehir'deki bir ortaokulda yaşanan acı olayın ardından velilerin en çok merak ettiği konu, kent genelinde eğitime ara verilip verilmediği oldu. Ancak olayın ardından açıklanan eğitime ara verme kararı, yalnızca saldırının yaşandığı okulu kapsıyor. İstanbul genelindeki diğer okullar için şu ana kadar duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor.

HANGİ OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Saldırının yaşandığı Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Bu sürede okulda inceleme çalışmalarının sürdürülmesi ve yaşanan travmatik olayın ardından öğrencilere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor. Ara verme kararı, İstanbul'daki diğer okulları kapsamıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE OKULA SALDIRI

Başakşehir'deki ortaokulda dün yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri hastanelere kaldırırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve başka bir okulda öğrenim gören şüpheli öğrenci gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, şüphelinin okulun yakınında ikamet ettiğini açıkladı.

ESLEM SARE BULUT HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla duyurulan acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaralanan diğer 7 öğrencinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

MEB İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi görevlendirdi. Bakanlık yetkilileri, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı da benzer olayların yaşanmaması için okullardaki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürerken, saldırının nedenine ilişkin ayrıntıların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.

VELİLER NELERİ TAKİP ETMELİ?

İstanbul'da okulların durumuna ilişkin olası yeni gelişmeler için velilerin İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını takip etmesi öneriliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına ise itibar edilmemesi gerekiyor.