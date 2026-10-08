Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

İstanbul Başakşehir'de Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği ve 7 öğrencinin yaralandığı dehşet verici okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir karar alındı. Olayın faili olduğu iddia edilen lise öğrencisi F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DÜNYA BENDEN HABERDAR OLACAK" İDDİASI

Türkiye gazetesinin haberine göre, soruşturma kapsamında saldırgan F.M.'nin psikolojik durumuna ve motivasyonuna dair çarpıcı iddialar da gündeme geldi. Kendisini sürekli "çirkin" bulduğunu ifade eden F.M.'nin, olaydan bir süre önce "Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğinden" bahsettiği öne sürüldü.

FEN LİSESİNİ KAZANMIŞ, HEDEFLERİNİ RASTGELE SEÇMİŞ

Şüphelinin eğitim geçmişine yönelik yapılan araştırmalarda, ders notlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Başarılı bir öğrenci olan F.M.'nin fen lisesini kazanmasına rağmen, okulun evine uzak olması gerekçesiyle Anadolu lisesine geçiş yaptığı öğrenildi. Ayrıca yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin saldırdığı öğrencilerle ya da okulda bulunan diğer kişilerle daha önceden hiçbir bağlantısının veya husumetinin olmadığı, hedeflerini tamamen rastgele seçtiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İki gün önce Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na giren lise öğrencisi F.M., okulda bulunan öğrencilere yönelik rastgele bıçaklı saldırı düzenlemişti. Kan donduran olayda 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybederken, 7 öğrenci yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı. Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com