Eğitim Sen Başkanı Irmak, Başakşehir'deki bıçaklı saldırı sonrası Bakan'ı suçladı

Kemara: Hakan KAYA

Eğitim Sen, Başakşehir'de bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, yedi öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından okulun önünde bir açıklama yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak "Bakan sürekli sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışan, hedef saptıran gerçekten son derece talihsiz açıklamalar yaparsan biz daha bu acılar çok daha fazla yaşarız. Biz bunları yaşamak istemiyoruz" dedi.

Başakşehir'de 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirdiği yedi öğrencinin yaralandığı okul önünde Eğitim Sen bir açıklama yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak şunları söyledi:

"SON DERECE TALİHSİZ AÇIKLAMALAR YAPARSAN BİZ BU ACILAR ÇOK DAHA FAZLA YAŞARIZ"

"Değerli kardeşimizin ailesine baş sağlığı diliyorum yaralı öğrencilerimize de geçmiş olsun diyorum. 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz. Şiddet toplumda giderek yaygınlaşan bir olguya dönüşüyor. Bu olgu giderek okulların içerisine daha fazla sirayet ediyor. Buna bir an önce tedbirler alalım. Eğitim – Sen olarak çok ciddi çalışmalarımız ve önerilerimiz var. Okullardaki şiddetin nasıl önleneceğine dair sayfalarca rapor komisyona verdik. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında şiddetsiz okul deklerasyonunu yayınlayarak okullarda şiddetin nasıl önlenebileceğimizi sunduk. Okul ve öğrenciler toplumdaki şiddet dalgasından azade değildir. Şiddet bir an da ortaya çıkmıyor. Bakana bunları söylüyoruz konuşuruz ama bakan o kadar talihsiz bir açıklama yaptı ki diyor ki okullarda ki bu kardeşlik iklimin bozmaya çalışan yabancı eller var. Kim bunlar? Burada emniyet var, bu ülkenin yargısı var siz hükümetsiniz açıklayın. Biz tespit ettik şunlar bunlar öğrencileri ajite ediyorlar örgütlüyorlar okullara gönderiyorlar onlarda işte bunları yayınlıyor. Bakan sürekli sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışan, hedef saptıran gerçekten son derece talihsiz açıklamalar yaparsan biz daha bu acılar çok daha fazla yaşarız. Biz bunları yaşamak istemiyoruz.

"SORUMLULUĞUNUN GEREĞİNİ YAP SAYIN BAKAN"

Okullar açıldığından bu yana 3 hafta içerisinde beşinci büyük vaka bu. Siz halkın iradesini gasp eden bir şiddet uyguluyorsunuz. Halkın kendi tasarruflarını alıp götürüp bir yerlerde iç ediyorsunuz. Emekliye ekonomik şiddet uyguluyorsunuz. Bunları çocuklar yaşamıyor mu? Bunlar çocuklara sirayet etmiyor mu? Çocuklar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıralım. Çok ciddi derin çocuk yoksulluğu yaşanıyor. Okullara önleyici tedbir yani olay olduktan sonra değil öncesinde o olayları önleyebilecek psikososyal destek sağlayacak psikolojik danışman rehber öğretmen sayısını arttıralım. Öğretmenleri giderek itibarsızlaştıracak ona rehberlik edemeyen dokunamayan sadece figür rolleri veren anlayıştan uzaklaştıralım. Küçücük bir çocuğumuz ölüyor, bakan diyor ki bu kardeşlik iklimini bozmak isteyenler düğmeye bastılar diyor. Bakanı istifaya davet etmiyorum, istifaya davet edildiğinde bunu anlayabilecek, içselleştirecek Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıya değiliz. Bu bakan mütemadiyen şunu yapıyor. Çıkıyor şu kadar öğrencimiz yaralandı şu hayatını kaybetti sanki haber spikeri gibi bunların haberini veriyor. Senin görevin bu değil sorumluluğunun gereğini yap sayın bakan"

Açıklama sonrası okul önünde bekleyen veliler ise okullardaki güvenliğin yeterli olmadığından dert yandı.

Kaynak: ANKA