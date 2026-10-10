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İstanbul Başakşehir yarın Konyaspor deplasmanında ilk dış saha galibiyetini arıyor

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İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Deplasmanda 2 maçını kaybeden Başakşehir, Konya'da ilk dış saha galibiyetini alıp bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Başakşehir, 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

Milli ara öncesindeki son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kötü gidişata son veren turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

Deplasmanda oynadığı 2 lig mücadelesini de kaybeden İstanbul Başakşehir, Konya'da ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Başakşehir'de kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezasını tamamlayan Umut Bozok, müsabakada forma giyebilecek.

Ligde çıktığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 4'ünü kaybeden Konyaspor ise 4 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Başakşehir'i konuk ettiği son 2 mücadeleyi de kazandı.

Kaynak: AA
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