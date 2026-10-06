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İmamoğlu, Başakşehir saldırısında ölen İBB çalışanının kızı için başsağlığı diledi

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İmamoğlu, Başakşehir saldırısında ölen İBB çalışanının kızı için başsağlığı diledi
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'deki okul saldırısında ölen öğrencinin İBB çalışanı bir kişinin kızı olduğunu öğrendiğini belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. İmamoğlu, çocukların korunması için önlem alınması çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'deki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencinin İBB çalışanı bir kişinin kızı olduğunu öğrendiğini belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. İmamoğlu, çocukların korunması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Başakşehir'deki okul saldırısına ilişkin mesajı paylaşıldı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok acı çok! Bugün Başakşehir'deki okul saldırısında vefat eden öğrencimizin İBB çalışanı bir yol arkadaşımızın kızı olduğunu üzülerek öğrendim. Kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve İBB ailemize başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Çocuklarını koruyamayan bir ülkeye dönüşmemizin sorumluları koltuklarında oturmaya devam ediyor ne yazık ki! Kendinize gelin, önlem alın! Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz; bakmaya bile kıyamadığımız evlatlarımızı toprağa vermeyelim artık."

Kaynak: ANKA
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