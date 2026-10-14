Haberler

İstanbul Başakşehir'de sağanak yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktı. Başakşehir Metro Durağı'nda su birikintisi oluşurken metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su bastı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle kentte bir çok yeri su bastı. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Suların duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Başakşehir Metro Durağı'nıda su birikintisi oluştu. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi konuldu

Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa'ya teşhis konuldu
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

İstanbul'un göbeğinde kabus dolu anlar!
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak