İstanbul Başakşehir'de sağanak yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktı

İstanbul Başakşehir'de sağanak yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktı. Başakşehir Metro Durağı'nda su birikintisi oluşurken metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su bastı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle kentte bir çok yeri su bastı. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Suların duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Başakşehir Metro Durağı'nıda su birikintisi oluştu. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı