İstanbul Başakşehir'de sağanak yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su altında bıraktı

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Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su bastı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle kentte bir çok yeri su bastı. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Suların duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Başakşehir Metro Durağı'nıda su birikintisi oluştu. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı