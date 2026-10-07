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Başakşehir'de okul saldırısında 1 öğrenci öldü, 3 şüpheli tutuklandı

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Başakşehir'de okul saldırısında 1 öğrenci öldü, 3 şüpheli tutuklandı
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Başakşehir'de dün Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan F.M. (15) ile anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası tutuklandı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi. Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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