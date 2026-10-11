TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk yarıda Deniz Türüç'ün ortalarıyla gelişen ataklarda Gonçalves, Toth ve Baniya'nın vuruşları sonuçsuz kaldı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 23 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Toth, Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka
İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ Yıldırım
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.
33. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında kale sahası önünde Gonçalves'in gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topa hakim oldu.
38. dakikada sağ kanattan topla süratlenen Deniz Türüç'ün ortasında Toth'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada Brnic'in kullanıldığı kornerde ön direkte Shomurodov'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
45+1. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.