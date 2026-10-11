Haberler

İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilen Adil Demirbağ, milli aranın ardından kulübü Konyaspor ile çıktığı ilk müsabakada şanssız bir sakatlık yaşadı. Konyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Adil Demirbağ, stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılarak büyük bir gurur yaşayan Adil Demirbağ, milli aranın ardından kulübüne şanssız bir başlangıç yaptı. 

ADİL DEMİRBAĞ SAKATLANDI

Konyaspor’un Süper Lig’de RAMS Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede sahaya ilk 11’de çıkan başarılı savunma oyuncusu, maçın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

STATTAN KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI

Saha kenarında yapılan ilk müdahalesinin ardından soyunma odasına götürülen 28 yaşındaki stoper stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Milli futbolcunun kesin durumu, yapılacak detaylı kontroller ve MR çekiminin ardından netlik kazanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi

Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

Kaslarına güvenen sporcu büyük bir kabus yaşadı
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek

Sessiz sedasız İstanbul'a geldi, görüşmeler başlıyor
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim