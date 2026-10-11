İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu

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Kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılarak büyük bir gurur yaşayan Adil Demirbağ, milli aranın ardından kulübüne şanssız bir başlangıç yaptı.

ADİL DEMİRBAĞ SAKATLANDI

Konyaspor’un Süper Lig’de RAMS Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede sahaya ilk 11’de çıkan başarılı savunma oyuncusu, maçın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

STATTAN KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI

Saha kenarında yapılan ilk müdahalesinin ardından soyunma odasına götürülen 28 yaşındaki stoper stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Milli futbolcunun kesin durumu, yapılacak detaylı kontroller ve MR çekiminin ardından netlik kazanacak.