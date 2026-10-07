Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları, Başakşehir'deki okul saldırısına tepki gösterdi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gamze Büyükkılınç, "Okullarımızda güvenlik tedbirleri güçlendirilmeli, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri etkinleştirilmeli, şiddet eğilimi gösteren çocuklar ve aileleri erken aşamada desteklenmeli, okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları, Başakşehir'de bir okulun önünde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi, rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve çocukları şiddete sürükleyen nedenlerin araştırılması çağrısında bulunan Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gamze Büyükkılınç, çocukların okula korkuyla değil, güvenle gitmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Başakşehir'de bir okulun önünde yaşanan bıçaklı saldırının herkesin yüreğini yaktığını belirten Büyükkılınç, "Çocuklarımızı okula gönderirken, 'Acaba bugün başına bir şey gelir mi?' diye düşünmek istemiyoruz. Okul; şiddetin, korkunun ve bıçağın değil, bilginin, güvenin, merhametin ve geleceğin adresi olmalıdır" diye konuştu.

Gamze Büyükkılınç, çocukların ruh dünyasını, aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve şiddete karşı dirençlerini güçlendirmeden, okulları fiziksel olarak güvenli hale getirmeden, geleceğin güvence altına alınamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, ahlak ve maneviyatı eğitim politikalarının merkezine alan, çocuğu sadece akademik başarıyla değil, vicdanı, merhameti, sorumluluk duygusu ve insan sevgisiyle yetiştiren bir eğitim anlayışını savunuyoruz. Okullarımızda güvenlik tedbirleri güçlendirilmeli, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri etkinleştirilmeli, şiddet eğilimi gösteren çocuklar ve aileleri erken aşamada desteklenmeli, okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanmalıdır.

Ancak burada çok önemli bir ayrımı da korumalıyız. 15 yaşındaki bir kız çocuğu üzerinden bütün gençlerimizi suçlayamayız. Bir çocuğun şiddete yönelmesinin arkasındaki sebepleri de mutlaka araştırmalıyız. Çünkü mesele sadece saldırıyı gerçekleştiren çocuğu cezalandırmak değil, çocuklarımızı şiddete sürükleyen sebepleri ortadan kaldırmaktır.

"BİR ÇOCUĞUN OKUL KAPISINDAN GİRERKEN KORKTUĞU BİR TÜRKİYE'Yİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Başakşehir'de yaralanan her bir evladımız hepimizin evladıdır. Onların acısı bizim acımızdır. Bir çocuğun okul kapısından içeri girerken korktuğu bir Türkiye'yi asla kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın okul kapısından girerken ellerinde kitap, yüreklerinde umut olmalıdır. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak mücadelemiz tam da bunun içindir, güvenli okul, güçlü aile, sağlam karakter ve ahlaklı bir nesil. Başakşehir'de yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelerimize sabır ve güç diliyoruz. Rabbim ameliyattaki yavrularımızın ve durumu ağır olan bütün öğrencilerimizin yardımcısı olsun. Türkiye'nin bütün çocukları için artık daha fazla konuşmak, daha fazla tedbir almak ve daha fazla sorumluluk üstlenmek zorundayız. Çünkü kaybedecek tek bir çocuğumuz bile yok."

Kaynak: ANKA