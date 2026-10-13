Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat döküldü; uzun araç kuyrukları oluştu

Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat döküldü; uzun araç kuyrukları oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonundan yola sıvı hafriyat döküldü.
BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonundan yola sıvı hafriyat döküldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı