Haberler

İstanbul'da 3 operasyonda 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Narkotik ekipleri, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

Sudan ucuz palamut sattılar! Fiyatı gören kasayla alıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı