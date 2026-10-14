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Başakşehir'de Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı, araçlar mahsur kaldı

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Başakşehir'de Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı, araçlar mahsur kaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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