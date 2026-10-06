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Özdağ, Başakşehir'deki okul saldırısını kınadı, 1 öğrenci öldü, 7 öğrenci yaralandı

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Özdağ, Başakşehir'deki okul saldırısını kınadı, 1 öğrenci öldü, 7 öğrenci yaralandı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'deki okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını belirten Özdağ, okullarda ve sokaklarda çocuk güvenliği için derhal etkin tedbir istedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Bu saldırıyı kınıyor, Zafer Partisi olarak okullarda ve sokaklarda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak etkin tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Başaksehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencimizin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı kınıyor, Zafer Partisi olarak okullarda ve sokaklarda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak etkin tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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