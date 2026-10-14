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İstanbul’da sel sularına kapılan motosikletliyi vatandaşlar kurtardı

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İstanbul’da sel sularına kapılan motosikletliyi vatandaşlar kurtardı Haber Videosunu İzle
İstanbul’da sel sularına kapılan motosikletliyi vatandaşlar kurtardı
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla kaplarken motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Başakşehir Bahçeşehir’de yağmur suyuyla dolan çukura düşen motosikletli sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Halkalı Atakent’te ise suyla kaplanan yolda ilerlemeye çalışan başka bir motosikletlinin yaşadığı tehlike cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak, yollarda tehlikeli anlara neden oldu. Başakşehir Bahçeşehir’de yağmur suyuyla dolan çukura düşen motosiklet sürücüsü, kendi imkânlarıyla çıkamayınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Önce sürücüyü kurtaran vatandaşlar, ardından motosikleti sudan çıkarmak için uğraştı.

BAHÇEŞEHİR’DE ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanak nedeniyle Bahçeşehir’de yollar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada motosikletiyle yolda ilerleyen bir sürücü, yağmur suyuyla kaplanan çukura düştü. Çukurdan çıkmakta zorlanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

HALKALI ATAKENT’TE MOTOSİKLET SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak Halkalı Atakent’te de etkisini gösterdi. Kaldırımda ilerlemeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, suyla kaplanan alanda aracıyla birlikte suya gömüldü. Motosikletini bulunduğu yerden çıkarmakta zorlanan sürücünün yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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