Başakşehir'de 7 kilo 620 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip kapsamında izlenen adresten çıkan şüpheliler B.U.A. (19) ve E.A. (19) polislerce durduruldu. Şüphelilerin üst aramalarında 145 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.

Adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, AK-47 tipi uzun namlulu silah, 6 fişek, paketleme makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA