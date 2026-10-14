Haberler

Başakşehir'de 7 kilo 620 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde 145 gram sentetik uyuşturucu, adreste ise 7 kilo 620 gram skunk ve AK-47 tipi silah ele geçirildi.

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip kapsamında izlenen adresten çıkan şüpheliler B.U.A. (19) ve E.A. (19) polislerce durduruldu. Şüphelilerin üst aramalarında 145 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.

Adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, AK-47 tipi uzun namlulu silah, 6 fişek, paketleme makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu! 'Öğrenmenin yaşı yok'

Feyyaz Uçar 62 yaşında yeniden okula döndü! 'Özlemişim'
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
555 karatlık siyah elmasın sahibi 'Balina James' şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye

555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste