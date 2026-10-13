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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırdan kopan lastik sabah yön tabelasına çarparak durabildi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametinde seyir halindeki tırdan kopan lastik, rampanın eğimiyle hız kazanarak metrelerce yuvarlandı. Yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabilen lastiğin o anları başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, trafikte metrelerce yuvarlanarak trafikte tehlike oluşturdu. Rampada hız kazanan lastik, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi.

Olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde bulunan bir tırın lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak yola savruldu. Kopan lastik, rampanın eğimiyle birlikte hız kazanarak trafikte metrelerce yuvarlandı.

Otoyolda araçların seyir halinde olduğu sırada kontrolsüz şekilde yuvarlanan lastik, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Rampada giderek hızlanan lastik, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.

Öte yandan, tırdan kopan lastiğin otoyolda yuvarlandığı anlar, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, büyük lastiğin rampada hız kazanarak ilerlediği ve yön tabelasına çarparak durduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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