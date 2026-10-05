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Polis, Kağıthane'de çöpteki kolilerden 643 bin 476 uyuşturucu hap deposuna ulaştı

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Polis, Kağıthane'de çöpteki kolilerden 643 bin 476 uyuşturucu hap deposuna ulaştı
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Kağıthane'de temizlik işçileri çöp konteynerindeki kolilerde uyuşturucu hap buldu. Polis güvenlik kameralarıyla Fatih'teki imalathane ve Başakşehir'deki depoya ulaştı; depoda 643 bin 476 uyuşturucu hap ile 785 kilogram pregabalin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de temizlik işçileri, çöp konteynerindeki kolilerde uyuşturucu hap buldu. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolilerde 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek kolileri çöpe bırakan çekçekçiyi, ardından da kolilerin götürüldüğü dükkanı belirledi. Kamyonetten kolileri indirip çekçeğe yükleyen 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, Fatih'teki imalathaneye ulaşırken, narkotik ekipleri çalışmaları devamında Başakşehir'deki depoda 643 bin 476 uyuşturucu hap ve 785 kilogram pregabalin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alınırken, Kağıthane'de yakalanan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Kolilerin taşındığı ve çöpe bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.00sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye bağlı temizlik işçileri, çöp konteynerlerini temizledikleri sırada içerisinde koliler olduğunu fark etti. Kolileri açan işçiler, içlerinde çok sayıda hap bulunduğunu görünce şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde, kolilerin içerisinde uyuşturucu haplar ve hap yapımında kullanılan atıklar bulunduğu belirlendi. Hapların diğer atıklardan ayrıştırılmasıyla toplam 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, kolilerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KOLİLERİ ÇEKÇEKLE GETİRİP KONTEYNERLERE BIRAKMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolilerin çekçekle atık toplayan bir kişi tarafından konteynerlere bırakıldığını tespit etti. Şüphelinin geldiği güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, kolilerin ilçedeki bir dükkanda çekçeğe yüklendiğini belirledi. Çalışmayı sürdüren polis ekipleri, kolilerin daha önce bir kamyonetten indirildiği görüntülere de ulaştı. Kolileri kamyonetten indiren ve çekçeğe yükleyen kişilerin Hulisi Y. (56), Abdulkadir D. (46) ve Mehmet T. (25) olduğu tespit edildi. Üç şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FATİH'TEKİ İMALATHANEYE ULAŞILDI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinden sürdürdükleri çalışmalarda uyuşturucu hapların Fatih'teki bir iş yerinde üretildiğini belirledi. İmalathane olarak kullanılan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aramalarda çok sayıda boş kapsül ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Çalışmaların devamında, iş yerinden çıkarılan malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya götürüldüğü de tespit edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri depoya operasyon düzenledi.

DEPODA 643 BİN 476 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin maddesi ve 643 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Kağıthane'de gözaltına alınan Hulisi Y.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 5, Abdulkadir D.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Kasten yaralama', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 5, Mehmet T.'nin ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Taksirle yaralama' ve 'Kasten yaralama' suçlarından emniyete 6 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kolilerin kamyonetten indirildiği, çekçeğe yüklendiği ve çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kolilerin kamyonetten indirilerek taşındığı, ardından çekçeğe yüklendiği ve çekçekle götürülerek konteynerlere bırakıldığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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