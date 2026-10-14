İstanbul Başakşehir'de bir kişi su birikintisine balık tutmak için olta attı

İstanbul Başakşehir'de bir kişi su birikintisine balık tutmak için olta attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak Başakşehir'de etkili oldu ve Bahçeşehir'de bazı yolları su bastı. Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintisine bir kişi balık tutmak için olta attı; vatandaşlar su altında kalan yolları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL Başakşehir Bahçeşehir'de sağanağın ardından oluşan su birikintisine bir kişi, balık tutmak için olta attı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yolların su altında kaldığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir kişi Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda yağışın ardından oluşan su birikintisine balık tutmak için olta attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı