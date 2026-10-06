Haberler

5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya Haber Videosunu İzle
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen olayda, bir öğrenci taşıdığı bıçakla 5 arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, bahçede toplanan velilerin yaşadığı panik ve feryatlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda eğitim saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir öğrenci yanında getirdiği bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.
  • Yaralanan 5 öğrenci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okul içerisinde çıkan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci, yanında getirdiği bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

Olayın ardından okul yönetiminin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 5 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

AİLELERİN TELAŞI VE FERYATLARI KAMERADA

Olayı haber alarak okula akın eden öğrenci velileri büyük panik yaşadı. Okul önünde toplanan ailelerin telaşı, endişeli bekleyişi ve gözyaşları çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

"BU REZALETE BAK YA"

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaşın "Bu rezalete bak ya" diyerek yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

imam hatip de olmaz onlar din kardeşleriii yalandırrrr. onlar allah için ırdakarrrr. olmazzzzz. bu dış güçlerin oyunu durrrrr

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCrm:

senin soyunu,sopunu,cibiliyetini,suratını, yedi yeddini,sülaleni ...... anladın sen onu.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıosman kara:

daha orta okul 12/13 yaşında çocuk, okullarda akran zorbalığı hat saffada öğretmenler bile öğrencilerden korkuyor.Bu tür vakalarda ailelerde mercek altına alınmalı keza iyi bir aile eyitimi almış ahlaklı bir çocuk böyle bir eylemde bulunmaz!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGREYFRUT:

ilk haberde 3 ikinci haberde 5 hangisi doğru? Ha bir de bıçklayan kız mı erkek mi belliedilmedi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Değeri dudak uçuklatıcı
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı

Günün kahramanı! Saniyelerle yarıştı, havada yakaladı
Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Sen benim her şeyimsin
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Yok artık Arda Güler!