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İstanbul Başakşehir'de okulda bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın'da toprağa verildi

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İstanbul Başakşehir'de okulda bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın'da toprağa verildi
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İstanbul Başakşehir'de başka okuldan F.M. (15) tarafından bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye bakan yardımcısı, vali, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı; psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

İSTANBUL'un Başakşehir ilçesinde dün Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda başka bir okulda eğitim gören F.M.'nin (15) bıçakladığı Eslem Sare Bulut (10), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Konuklu köyü Güvendik Mahallesi'ne götürülen Bulut için tören düzenlendi. Köydeki cami önünde Kur'an-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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