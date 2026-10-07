İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı