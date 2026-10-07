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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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