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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı