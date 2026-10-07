Haberler

Fatih Erbakan, Başakşehir'de okul saldırısında ölen öğrenci nedeniyle tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Erbakan, Başakşehir'de okul saldırısında ölen öğrenci nedeniyle tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de bir ortaokulun kapısında öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tepki gösterdi. Erbakan, artık başsağlığı dilemekle yetinilemeyeceğini belirterek okulların güvenlik kadar maneviyatla korunması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başakşehir'de bir ortaokulun kapısında yavrularımızın kanı döküldü, bir evladımızı daha toprağa veriyoruz. Siverek'te, Kahramanmaraş'ta, Turgutlu'da yanan ateş daha sönmeden bu kez İstanbul'un göbeğinde bir okul yasa büründü. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz.

Okul, çocuğun ikinci evi. O evin kapısında güven yoksa, devletin koruyan eli de yok demektir. Bir yılda peş peşe gelen saldırılara rağmen tedbiri 'soruşturma başlatıldı' cümlesine sıkıştıranlar, milletin vicdanına hesap vermek zorundadır. Meseleyi yalnızca kapıdaki turnikeye, nöbetteki görevliye indirgemek de büyük yanılgı olur. Ailesi yıpratılan, ekranlardan ve sosyal medyadan şiddetle beslenen, değerlerinden koparılıp yalnızlığa terk gençler, bu çarpık düzenin eseri.

Erbakan Hocamızın bize emanet ettiği manevi vatan şuuru tam da bunu anlatır: Manevi vatanın kalesi aile, burcu ise okuldur. Biz Yeniden Refah olarak diyoruz ki okullarımızı güvenlik kadar maneviyatla, eğitimimizi ahlakla, ailelerimizi de lafla değil, kanunla ve iradeyle koruyacak bir anlayış şart."

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

Aşıklar şehri savaş alanına döndü! Ülkede tam bir kaos var