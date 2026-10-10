Süper Lig'in eski golcüsü Okaka'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler

2021-2023 yılları arasında RAMS Başakşehir forması giyen Stefano Okaka, turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 69 maçta 19 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirmişti. Deneyimli isim, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalar yaparak çarpıcı bir itirafta bulundu.

''BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ''

Süper Lig'de oynadığı dönemde kendisini Beşiktaş'ın transfer etmek istediğini belirten Okaka, ''Beşiktaş beni ne pahasına olursa olsun istedi ancak Başakşehir gitmeme izin vermedi; çünkü kulüp adına zorlu bir dönemin ardından yeniden Avrupa'ya dönmemiz gerekiyordu ve bunu başardık." dedi.

''OSIMHEN, DURDURULAMAZ BİR OYUNCU''

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuşan Okaka, ''Osimhen için söylenecek söz yok; o, dünyanın en iyi üç forvetinden biri; durdurulamaz bir oyuncu.'' sözlerini sarf etti.