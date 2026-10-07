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Eslem Sare Bulut kimdir, Eslem Sare Bulut kaç yaşındaydı?

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Eslem Sare Bulut kimdir, Eslem Sare Bulut kaç yaşındaydı?
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Eslem Sare Bulut kimdir, kaç yaşındaydı, kaçıncı sınıfa gidiyordu? İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda yaralanan öğrencilerden Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla duyurulan acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük öğrencinin ölümünün ardından Eslem Sare Bulut'a ve ailesine ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte bilinenler...

Başakşehir'deki okul saldırısında hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut'un 10 yaşında olduğu bildirildi. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu Köyü nüfusuna kayıtlı olan Eslem Sare'nin ölüm haberi, ailesinin memleketinde de derin üzüntüye yol açtı. Olayda yaralanan diğer 7 öğrencinin tedavisi sürerken, saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor. Eslem Sare Bulut'a ve soruşturmanın seyrine dair ayrıntılar haberimizde.

 

ESLEM SARE BULUT KİMDİR?

Eslem Sare Bulut, İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören bir öğrenciydi. Bartın'ınlı olan Eslem Sare'nin ölüm haberi, ailesinin memleketinde de büyük bir yasa neden oldu.

Eslem Sare Bulut, henüz 10 yaşındaydı. Küçük öğrencinin kaçıncı sınıfta öğrenim gördüğüne ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

ESLEM SARE BULUT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Eslem Sare Bulut, sabah saatlerinde okuluna geldiği gün, okul içerisinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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