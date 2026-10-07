Eslem Sare Bulut kimdir, Eslem Sare Bulut kaç yaşındaydı?

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Başakşehir'deki okul saldırısında hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut'un 10 yaşında olduğu bildirildi. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu Köyü nüfusuna kayıtlı olan Eslem Sare'nin ölüm haberi, ailesinin memleketinde de derin üzüntüye yol açtı. Olayda yaralanan diğer 7 öğrencinin tedavisi sürerken, saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor. Eslem Sare Bulut'a ve soruşturmanın seyrine dair ayrıntılar haberimizde.

ESLEM SARE BULUT KİMDİR?

Eslem Sare Bulut, İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören bir öğrenciydi. Bartın'ınlı olan Eslem Sare'nin ölüm haberi, ailesinin memleketinde de büyük bir yasa neden oldu.

Eslem Sare Bulut, henüz 10 yaşındaydı. Küçük öğrencinin kaçıncı sınıfta öğrenim gördüğüne ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

ESLEM SARE BULUT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Eslem Sare Bulut, sabah saatlerinde okuluna geldiği gün, okul içerisinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.