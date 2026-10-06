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BBP'li İspir, Başakşehir'deki saldırı iddiasına okul güvenliği çağrısında bulundu

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BBP'li İspir, Başakşehir'deki saldırı iddiasına okul güvenliği çağrısında bulundu
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BBP'li İspir, Başakşehir'deki okulda meydana gelen bıçaklı saldırı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İspir, okul güvenliği için devlete ve ilgili birimlere tedbir çağrısı yaptı; en küçük ihmale izin verilmemesi gerektiğini, ailelere ve topluma da sorumluluk düştüğünü belirtti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İstanbul'daki okul saldırısına ilişkin "Devletimiz; güvenlik güçlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, servis görevlilerimiz ve özel güvenlik personelimizle okullarımızın güvenliği için gereken bütün tedbirleri kararlılıkla almalıdır. Bu konuda en küçük bir ihmale dahi müsaade edilmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İspir, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir okulumuzda yaşanan bıçaklı saldırı iddiası, çocuklarımızın güvenliği konusunda hepimizi bir kez daha düşünmeye ve daha hassas davranmaya sevk etmelidir. Devletimiz; güvenlik güçlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, servis görevlilerimiz ve özel güvenlik personelimizle okullarımızın güvenliği için gereken bütün tedbirleri kararlılıkla almalıdır. Bu konuda en küçük bir ihmale dahi müsaade edilmemelidir. Ancak unutmamalıyız ki çocuklarımızın korunmasında en büyük sorumluluklardan biri de ailelere ve topluma düşmektedir.

"ÇOCUKLARIMIZI AHLAKLI VE SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR"

Evlatlarımızı yalnızca ihtiyaçlarını karşılayarak değil; onları dinleyerek, anlayarak, sorunlarını paylaşarak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak yetiştirmeliyiz. Teknolojinin ve telefonların hayatımızın merkezine yerleştiği bir dönemde, çocuklarımızla geçirdiğimiz zamanı artırmalı; kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, neler yaşadıklarını, hangi sorunlarla mücadele ettiklerini gerçekten bilmeliyiz. Onları vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve inancına bağlı; sağlıklı, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. Anne babasından öğretmenine, servis şoföründen okul güvenlik görevlisine, kolluk kuvvetlerimizden sokaktaki vatandaşımıza kadar hepimiz çocuklarımızı daha çok dinlemeli, anlamalı ve sahiplenmeliyiz.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK, BİR GELECEĞİ KURTARMAKTIR"

Çocuklarımızı yanlış insanlardan, yanlış alışkanlıklardan ve yanlış ortamlardan korumanın en güçlü yolu; onlara daha fazla zaman ayırmak, onlarla güçlü bir iletişim kurmak ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Unutmayalım: Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir geleceği kurtarmaktır."

Kaynak: ANKA
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