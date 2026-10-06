Bakan Tekin, Başakşehir'de okul saldırısında yaralanan öğrencinin öldüğünü bildirdi

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Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bu sabah yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hakkari'de temaslarda bulunan Tekin, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı açıklamada, okul saldırılarına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de kardeşliğin güçlenmesini istemeyen, çocuklarımızın nitelikli yetişmesini istemeyen birileri yeniden okullarda tatsızlıklar, huzursuzluklar çıkarmaya başladılar. 8 Eylül'deki toplantıdan hemen sonra Manisa Turgutlu'da ve Osmaniye'de yaşadık. Bugün de İstanbul'da müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar olduk, ağır yaralı bir öğrencimiz vardı, o öğrencimizi kaybettik."

8 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

İstanbul Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M, sabah saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelerek, elindeki bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Kaynak: ANKA