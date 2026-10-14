İki şüpheli de 19 yaşında! Evden bunlar çıktı, kalaşnikof bile var

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ DE 19 YAŞINDA

14 Ekim'de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından adresi takibe alan ekipler, binadan çıkan ve şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen B.U.A. (19) ile E.A.'yı (19) durdurdu. Şüphelilerin kontrollerinde 145 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

İŞTE EVDEN ÇIKANLAR

Şüphelilerin çıktığı adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu. Yakalanan 2 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı