Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Taşan derenin sularının yola yayılmasıyla trafik durdu. Yolda mahsur kalan araçlardan bazıları çekici yardımıyla kurtarılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

"ARABANIN İÇİ SU DOLU"

Aracıyla yağmur suyu dolu yolda mahsur kalan Selahattin Paker, "09.30-09.45 gibi aşağıdan geliyorduk, hiçbir şey yok. Araçlar yoğun bir vaziyetteydi. Tam kamyonun oralarda, kamyonu geçerken birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi. Bütün millet şaşırdı tabii, ben de bir otobüsün arkasındaydım. Otobüs burada kalınca, çok endişelendim ne yalan söyleyeyim, birden nehir gibi geldi buradan su. Burada kaldı araba. Sonra olanlar bu. 3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı