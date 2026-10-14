Haberler

Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sağanak nedeniyle dere taştı. Derenin taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücü Selahattin Paker, "Birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi. 3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Taşan derenin sularının yola yayılmasıyla trafik durdu. Yolda mahsur kalan araçlardan bazıları çekici yardımıyla kurtarılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

"ARABANIN İÇİ SU DOLU"

Aracıyla yağmur suyu dolu yolda mahsur kalan Selahattin Paker, "09.30-09.45 gibi aşağıdan geliyorduk, hiçbir şey yok. Araçlar yoğun bir vaziyetteydi. Tam kamyonun oralarda, kamyonu geçerken birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi. Bütün millet şaşırdı tabii, ben de bir otobüsün arkasındaydım. Otobüs burada kalınca, çok endişelendim ne yalan söyleyeyim, birden nehir gibi geldi buradan su. Burada kaldı araba. Sonra olanlar bu. 3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" diye konuştu.

İlgili Haberler
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdıİstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastıİstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyorMeteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndüİstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

En son böyle görüntülenmişti! Usta isim hayatını kaybetti

Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Tek kelime etmeden çok şey anlattı
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba