Haberler

Konyaspor, Başakşehir FK ile 0-0 berabere kalıp puanını 5'e yükseltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Başakşehir FK ile 0-0 berabere kalıp puanını 5'e yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Başakşehir FK ise 8'e yükseltti. Ligin 8. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek, Başakşehir FK ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

(KONYA) - Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Başakşehir FK ise 8'e yükseltti.

Konyaspor ile Başakşehir FK, Süper Lig'in 7. haftasında Konya'da karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sona erdi.

Birer puan alan iki ekipten Konyaspor 5, Başakşehir FK ise 8 puana ulaştı.

Ligin 8. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Başakşehir FK ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e 'Siyasi zübük ve dolandırıcı' suçlaması

AK Partili Yayman'dan Özel'e ağır ithamlar! Sözleri bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5

Futbol tarihine geçtiler! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru inanılmaz
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Caddede yürüyen kadına yaptığı, ekipleri harekete geçirdi
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı