Konyaspor, Başakşehir FK ile 0-0 berabere kalıp puanını 5'e yükseltti

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(KONYA) - Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Başakşehir FK ise 8'e yükseltti.

Konyaspor ile Başakşehir FK, Süper Lig'in 7. haftasında Konya'da karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sona erdi.

Birer puan alan iki ekipten Konyaspor 5, Başakşehir FK ise 8 puana ulaştı.

Ligin 8. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Başakşehir FK ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA