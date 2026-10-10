Konyaspor, Başakşehir maçı öncesi son antrenmanı İlhan Palut yönetiminde yaptı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Konyaspor, yarın saat 13.30'da Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı