Haberler

Özgür Özel, Başakşehir'deki okul saldırısında devlet sorumluluğuna dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Başakşehir'deki okul saldırısında devlet sorumluluğuna dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda bir evladın hayatını kaybettiğini, yedi öğrencinin yaralı olduğunu belirten Özel, gerekli önlemleri almayanların siyasi sorumlu olduğunu savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin, "Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir. Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır. Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ne yazık ki yine okulda yaşanan bir saldırının ardından konuşuyoruz. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybettik, yaralı yedi öğrencimizin tedavisi sürüyor. Çok üzgünüz. Üzgün olduğumuz kadar da öfkeliyiz. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Çocuklara kurşun geçirmez çanta haberini hatırlatan Özel, "Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir. Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır. Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kazakistan'da tatbikat faciasında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

Ülkeyi yasa boğan facia eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'na uzandı

'Bozuk et' haberi yapan gazeteci tutuklandı

"Bozuk et" haberi başını yaktı! Adliye çıkışında böyle seslendi
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Fatma Betül Sayan Kaya' yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış

Kılıçdaroğlu'ndan bomba "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma

Görüntü CHP'li belediyeye operasyonda çekilmişti! Soruşturma açıldı
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu: Adana ve Erzurum zirveyi paylaştı

Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu