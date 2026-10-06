Özgür Özel, Başakşehir'deki okul saldırısında devlet sorumluluğuna dikkat çekti

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin, "Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir. Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır. Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ne yazık ki yine okulda yaşanan bir saldırının ardından konuşuyoruz. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybettik, yaralı yedi öğrencimizin tedavisi sürüyor. Çok üzgünüz. Üzgün olduğumuz kadar da öfkeliyiz. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Çocuklara kurşun geçirmez çanta haberini hatırlatan Özel, "Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir. Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır. Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA