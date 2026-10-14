Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı

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İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde sel ve heyelan tehlikesini gözler önüne seren görüntülere neden oldu. Yamaçtan aşağı doğru hızla akan çamurlu su ve toprak kütlesi, çevrede endişe yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAMAÇTAN ÇAMURLU SU VE TOPRAK AKTI

Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yamaçtan aşağı yoğun şekilde çamurlu su akmaya başladı. Akıntıyla birlikte toprağın da sürüklendiği görüldü. Görüntülerde, çamurlu suyun vadi boyunca ilerlediği ve çevredeki bitki örtüsünü kapladığı anlar yer aldı.

VATANDAŞLARA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Görüntüleri kaydeden ve sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, yağışın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Paylaşımlarda, yamaçtan akan çamurlu suyun oluşturduğu tehlikeye ilişkin endişeli ifadeler kullanıldı.

NEPAL’DEKİ SEL FELAKETLERİNE BENZETİLDİ

Başakşehir’de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada Nepal’de yaşanan sel ve heyelan felaketlerini hatırlattı. Kullanıcılar, İstanbul’da ortaya çıkan manzaranın boyutuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

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