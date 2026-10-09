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Başakşehir'de okula saldırı kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında işlem başlatıldı

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Başakşehir'de okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem başlatıldı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ses kaydı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Başakşehir'de okula saldırı düzenleyeceği yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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