İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci 5 kız öğrenciyi yaralandı.

SALDIRI KIZ ÖĞRENCİLERİN SINIFINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, dehşet verici olay okul saatleri içerisinde kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıfta yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yine bir öğrenci olduğu ifade edilirken, arbede sırasında 5 kız öğrenci aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

OKUL YÖNETİMİNDEN VELİLERE ACİL MESAJ

Olayın hemen ardından okuldaki tüm öğrenciler güvenlik amacıyla bahçeye tahliye edilirken, okul yönetimi velilere acil bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Yaşanan paniğin ardından velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. 5 öğrenci yaralı, olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık."