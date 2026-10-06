Haberler

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 5 kız öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci 5 kız öğrenciyi yaralandı.

SALDIRI KIZ ÖĞRENCİLERİN SINIFINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, dehşet verici olay okul saatleri içerisinde kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıfta yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yine bir öğrenci olduğu ifade edilirken, arbede sırasında 5 kız öğrenci aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

OKUL YÖNETİMİNDEN VELİLERE ACİL MESAJ

Olayın hemen ardından okuldaki tüm öğrenciler güvenlik amacıyla bahçeye tahliye edilirken, okul yönetimi velilere acil bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Yaşanan paniğin ardından velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. 5 öğrenci yaralı, olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkml apk:

vatana bal vatanaaa

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Türkiye Yüzyılı, gurur duyabilirsin her konuda, Allah yardımcıları olsun yaralı çocuklarımızın, yazık günah, nasıl bir bataklığa saplandık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5cqrhn9yh:

süper güç olduk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Değeri dudak uçuklatıcı
Yunus Akgün: Ülkemizi üzdük

Sesi titreye titreye Türk halkına seslendi
Emine Kolay davasında dikkat çeken detay: Olay yerinde kan yok

Emine Kolay'ın ölümünde esrarengiz detay: Evde ve araçta bulunamadı
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Fransa'dan Uluslar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş

Fransa'dan Belçika'ya karşı inanılmaz geri dönüş
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Inter'in yıldızı Thuram, hayranlarından kurtulmak için ''Galatasaray'da oynuyorum'' dedi

Etrafını çeviren hayranlarından kurtulabilmek için bakın ne dedi
Demet Şener spor yaparken yere kapaklandı! İşte o anlar

Ünlü isim spor yaparken yere kapaklandı