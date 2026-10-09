İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

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İstanbul’da birçok mahalle, BEDAŞ’ın yürüteceği çalışmalar nedeniyle gün boyunca saatlerce elektriksiz kalacak. Kesintilerin büyük bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

BEDAŞ’ın yayımladığı 9 Ekim tarihli programa göre kesintiler, şebeke iyileştirme ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak. Bazı bölgelerde ise bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

AVCILAR, BAĞCILAR VE BAHÇELİEVLER

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi’ndeki Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere sokakları çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik olmayacak. Bağcılar’da ise Kirazlı, Yenimahalle ve 15 Temmuz mahallelerinde aynı saatlerde kesinti yapılacak.

Bahçelievler’de Kocasinan ve Soğanlı mahallelerinde 11.00-15.00, Cumhuriyet ve Soğanlı mahallelerindeki bazı sokaklarda 11.00-14.00, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Hürriyet Mahallesi ile Çobançeşme’deki Sokullu Sokak ve çevresinde 12.00-20.00, Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak’ta ise 07.30-15.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. İlçedeki bazı sokaklarda 07.30-11.30 ve 08.00-12.00 saatleri arasında da elektrik verilemeyecek.

BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR VE BAYRAMPAŞA

Bakırköy’de Basınköy ve Yeşilköy mahallelerinde, Başakşehir’de ise Şahintepe Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Bayrampaşa’da Cevatpaşa Mahallesi 10.00-17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. İlçedeki Ortamahalle’nin bazı sokakları ile Kocatepe Mahallesi’ndeki 28. Sokak ve çevresinde kesinti 08.00-15.00 saatleri arasında sürecek.

BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE VE ÇATALCA

Beylikdüzü’nde Sahil Mahallesi ve çevresi, Beyoğlu’nda ise Hacıahmet ve Yenişehir mahalleleri 09.00-17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. Büyükçekmece’de Kamiloba Mahallesi’nde 09.00-14.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Çatalca’da Yalıköy’de 10.00-18.00, Başak Mahallesi’nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ESENLER VE ESENYURT

Esenler’de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 09.00-13.00, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 12.30-17.30, Havaalanı Mahallesi’nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Esenyurt’ta Akçaburgaz ve Namık Kemal mahallelerinde 09.00-17.00, Yunus Emre Mahallesi’nde ise 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Akçaburgaz Mahallesi’nin bazı sokaklarında 13.00-15.00, 3026 Sokak ve çevresinde ise 15.00-17.00 saatleri arasında ayrıca çalışma yapılacak. Orhan Gazi Mahallesi’ndeki kesinti saat 16.00'da sona erecek.

EYÜPSULTAN, FATİH VE GAZİOSMANPAŞA

Eyüpsultan’da Mithatpaşa Mahallesi’nde 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik olmayacak. İlçedeki Mimar Sinan Mahallesi’nde kesinti 17.00'ye, Emniyettepe Mahallesi’nde ise 15.00'e kadar sürecek.

Fatih’te Karagümrük, Binbirdirek ve Hırka-i Şerif mahalleleri 10.00-18.00, Aksaray Mahallesi ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. Gaziosmanpaşa’da Karayolları Mahallesi’nde 09.00-17.00, Merkez Mahallesi’nde ise 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

GÜNGÖREN VE KAĞITHANE

Güngören’de Merkez Mahallesi’nin bazı sokakları ile Akıncılar ve Tozkoparan mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

Kağıthane’de Gültepe’de 10.00-15.00 saatleri arasında kesinti olacak. İlçedeki Yahya Kemal ve Harmantepe mahallelerinde kesinti 17.00'ye, Şirintepe Mahallesi’nde ise 15.00'e kadar devam edecek.

SARIYER, SİLİVRİ VE SULTANGAZİ

Sarıyer’de Çayırbaşı Mahallesi 09.00-17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. Yeniköy, Uskumruköy, Ayazağa, PTT Evleri, Kazım Karabekir Paşa ve Huzur mahallelerinde ise kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.

Silivri’de Kavaklı Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Sultangazi’de Cebeci Mahallesi’ndeki kesinti 17.00'de, Sultançiftliği Mahallesi’ndeki kesinti ise 18.00'de sona erecek.

ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU

Şişli’de Mahmut Şevket Paşa, Yayla ve Esentepe mahallelerinde kesinti saat 17.00'ye kadar devam edecek. Zeytinburnu’nda ise Veliefendi Mahallesi 09.00-17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Kaynak: Haberler.com