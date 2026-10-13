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Başakşehir'de TIR'dan kopan lastik Kuzey Marmara Otoyolu'nda metrelerce yuvarlandı

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Başakşehir'de TIR'dan kopan lastik Kuzey Marmara Otoyolu'nda metrelerce yuvarlandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir yönünde saat 10.30 sıralarında bir TIR'ın lastiği koptu. Kopan lastik rampadan hız kazanarak metrelerce yuvarlandı, yön tabelasına çarparak durdu; kaza yaşanmadı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda hareket halindeki bir TIR'dan kopan lastik, trafikte metrelerce yuvarlandı. O anları diğer sürücüler cep telefonuyla görüntüledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 10.30 sıralarında Başakşehir yönünde ilerleyen bir TIR'ın lastiği koptu. Kopan lastik rampada giderek hız kazandı ve yuvarlanmaya başladı. Şans eseri lastik nedeniyle trafikte herhangi bir kaza yaşanmadı. Yuvarlanan lastik en sonunda yön tabelasına çarparak durabildi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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