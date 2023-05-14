Ulusal Egemenlik Haberleri - Ulusal Egemenlik Haber - Haberler

Ulusal Egemenlik Haberleri
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Defne'nin adı parkta yaşatılacak
Üst Düzey Çkp Yetkilisi, Ulusal Yeniden Birleşme Davasının Kararlılıkla İlerletileceğini Söyledi
Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı?
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi
Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu Anıtpark'ta 23 Nisan konseri verdi
MBA Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda, beylerin yandaşları İngiltere'den mahalle satın alıyor'
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: '14 Mayıs'ta Ucube Sisteme, Tek Adam Sistemine Karşı Çoğulcu, Parlamenter Sistemi Tekrar Egemen Kılacağız'
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '14 Mayıs'ta ucube sisteme, tek adam sistemine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız'
Eskişehir Valiliği ve ESOGÜ HAMER'den depremzede öğrenciler için farklı bir 23 Nisan kutlaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da konuştu Açıklaması
Çin Dışişleri Bakanı Qin, Orta Asya Ülkelerinin Üst Düzey Yetkilileriyle Görüştü