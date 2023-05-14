Ulusal Egemenlik Haberleri - Ulusal Egemenlik Haber - Haberler

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Ulusal Egemenlik Haberleri

Ulusal Egemenlik haber, Ulusal Egemenlik son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Manisalı siyasiler sandık başına gitti

Manisalı siyasiler sandık başına gitti

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
CHP VE MHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ OYLARINI KULLANDI

CHP VE MHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ OYLARINI KULLANDI

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
Başkan Ergün, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Başkan Ergün, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
CHP Grup Başkanvekili Özel, oyunu Manisa'da kullandı

CHP Grup Başkanvekili Özel, oyunu Manisa'da kullandı

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
Manisalı siyasiler sandık başına gitti

Manisalı siyasiler sandık başına gitti

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, Manisa'da oy verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, Manisa'da oy verdi

Ulusal Egemenlik - 14.05.2023
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Ulusal Egemenlik - 13.05.2023
Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Defne'nin adı parkta yaşatılacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Defne'nin adı parkta yaşatılacak

Ulusal Egemenlik - 11.05.2023
Üst Düzey Çkp Yetkilisi, Ulusal Yeniden Birleşme Davasının Kararlılıkla İlerletileceğini Söyledi

Üst Düzey Çkp Yetkilisi, Ulusal Yeniden Birleşme Davasının Kararlılıkla İlerletileceğini Söyledi

Ulusal Egemenlik - 10.05.2023
Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa

Ulusal Egemenlik - 07.05.2023
BAĞCILAR'DA ÇOCUK MARATONU DÜZENLENDİ

BAĞCILAR'DA ÇOCUK MARATONU DÜZENLENDİ

Ulusal Egemenlik - 06.05.2023
Çocukların gelişimine katkı devam ediyor

Çocukların gelişimine katkı devam ediyor

Ulusal Egemenlik - 05.05.2023
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün?

Ulusal Egemenlik - 04.05.2023
Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Ulusal Egemenlik - 03.05.2023
Akçaabat'ta 'İlkokullar Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi

Akçaabat'ta "İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi

Ulusal Egemenlik - 03.05.2023
Düzce'de satranç turnuvası düzenlendi

Düzce'de satranç turnuvası düzenlendi

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
227 sporcu 'şah mat' dedi

227 sporcu "şah mat" dedi

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
Bodrum'da Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Bodrum'da Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
Bodrum'da Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Bodrum'da Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi

Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
Park halindeki kamyonete çarptı

Park halindeki kamyonete çarptı

Ulusal Egemenlik - 01.05.2023
Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı?

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı?

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Başkan Ergün'den çocuklara hafta sonu sürprizi

Başkan Ergün'den çocuklara hafta sonu sürprizi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu Anıtpark'ta 23 Nisan konseri verdi

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu Anıtpark'ta 23 Nisan konseri verdi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
Çin Ordusu Sudan'dan 1.171 Kişiyi Tahliye Etti

Çin Ordusu Sudan'dan 1.171 Kişiyi Tahliye Etti

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
MBA Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

MBA Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

Ulusal Egemenlik - 30.04.2023
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda'

Ulusal Egemenlik - 29.04.2023
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda, beylerin yandaşları İngiltere'den mahalle satın alıyor'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda, beylerin yandaşları İngiltere'den mahalle satın alıyor'

Ulusal Egemenlik - 29.04.2023
Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yuva oldu

Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yuva oldu

Ulusal Egemenlik - 29.04.2023
Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem '23 Nisan Çocuk Konseri'

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem "23 Nisan Çocuk Konseri"

Ulusal Egemenlik - 29.04.2023
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: '14 Mayıs'ta Ucube Sisteme, Tek Adam Sistemine Karşı Çoğulcu, Parlamenter Sistemi Tekrar Egemen Kılacağız'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: '14 Mayıs'ta Ucube Sisteme, Tek Adam Sistemine Karşı Çoğulcu, Parlamenter Sistemi Tekrar Egemen Kılacağız'

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '14 Mayıs'ta ucube sisteme, tek adam sistemine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız'

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '14 Mayıs'ta ucube sisteme, tek adam sistemine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız'

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
Eskişehir Valiliği ve ESOGÜ HAMER'den depremzede öğrenciler için farklı bir 23 Nisan kutlaması

Eskişehir Valiliği ve ESOGÜ HAMER'den depremzede öğrenciler için farklı bir 23 Nisan kutlaması

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
Öğrenciler gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Öğrenciler gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
Erzurum'da çocukların 23 Nisan coşkusu sürüyor

Erzurum'da çocukların 23 Nisan coşkusu sürüyor

Ulusal Egemenlik - 28.04.2023
1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler kaç gün tatil?

1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler kaç gün tatil?

Ulusal Egemenlik - 27.04.2023
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da konuştu Açıklaması

Ulusal Egemenlik - 27.04.2023
Çin Dışişleri Bakanı Qin, Orta Asya Ülkelerinin Üst Düzey Yetkilileriyle Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin, Orta Asya Ülkelerinin Üst Düzey Yetkilileriyle Görüştü

Ulusal Egemenlik - 27.04.2023
Emet'ten deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak

Emet'ten deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak

Ulusal Egemenlik - 27.04.2023
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs tatili kaç gün?

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs tatili kaç gün?

Ulusal Egemenlik - 25.04.2023
1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Ulusal Egemenlik - 24.04.2023
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